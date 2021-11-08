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Стоимость Ethereum побила исторический рекорд, Bitcoin – приблизилась к рекорду

Понедельник, 8 ноября 2021, 16:35

В понедельник биткоин поднялся до пикового показателя через две с половиной недели, а Ethereum поднялся до нового рекорда.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что утром биткоин вырос на 3% до 65 121 долл, а Ethereum находился на рекордном уровне в 4 711 долларов.

Bitcoin приблизился к своему абсолютному рекорду в 67,016.50 долл, который был зафиксирован 20 октября.

При этом, Ethereum вырос на 57% с начала октября, а биткоин – почти на 50%, поскольку инвесторы поддержали запуск в прошлом месяце фьючерсного ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже - ред.) на биткоины.

Также рост связывают с инфляцией в США.

По состоянию на 16:24 (по Киеву) биткоин торговался по 65 453 долл., а Ethereum – по 4 726 долл. (это новый рекорд), свидетельствуют данные Coindesk.

 
Котировки Bitcoin
Coindesk
 
Котировки Ethereum
Coindesk

Напомним:

Котировки Bitcoin 20 октября побили исторический максимум и достигли 67 053 доллара.

Экономическая правда

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