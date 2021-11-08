Выставили 2300 га: на Прозорро.Продажи прошли первые земельные аукционы

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В государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи прошли первые земельные аукционы - по состоянию на 8 ноября в системе объявлено 510 аукционов почти на 245 млн грн (общая площадь - почти 2,3 тыс га).

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Отмечается, что земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 0,23 га на аукционе продал Каменка-Бугский городской совет Львовской области.

"В торгах приняли участие три участника. Победителем аукциона стал Андрей Мазурак, предложивший самую высокую цену за участок. Стартовая цена за землю выросла более чем в 4 раза - с 704 тыс грн до более 3 млн грн", - говорится в сообщении.

Земельный участок предназначен для строительства и обслуживания торговых зданий.

"После торгов победитель должен подписать протокол торгов, договор купли-продажи и перечислить организатору деньги за земельный участок", - объяснили в Прозорро.

Также 8 ноября на аукционах был сдан в аренду на три года участок несельскохозяйственного назначения площадью 1,3 га в Дрогобыче. По итогам торгов стоимость годовой аренды составляет более 227 тыс гривен.

"Победители этих аукционов привели аккредитованные в системе Прозорро. Продажи площадки "Галконтракт" и "Сомгиз" соответственно", - заявили в госкомпании.

По состоянию на 8 ноября в системе Прозорро.Продажи уже объявлено 510 земельных аукционов почти на 245 млн гривен.

Из них – 335 аукционов по аренде и 175 – по продаже. Общая площадь выставленных на аукционах земельных участков – почти 2,3 тыс га.

В Прозорро.Продажи напомнили, что продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом запрещена.

Напомним:

Прозорро.Продажи начали проведение торгов по аренде государственной и коммунальной земли сельхозназначения и продажи и аренды земель несельскохозяйственного назначения.

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Экономическая правда