"Прозорро.Продажи" начинают торги по аренде и продаже коммунальных и госземель

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Прозорро.Продажи начинают проведение торгов по аренде государственной и коммунальной земли сельхозназначения и продажи и аренды земель несельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба государственной электронной торговой системы.

Отмечается, что правительство определило Прозорро.Продажи администратором электронной торговой системы в соответствии с ЗУ №1444 и Постановления №1013, которое вступило в силу 28 сентября 2021 года.

В пресс-службе добавили, что функция Прозорро.Продажи - обеспечить безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника, который имеет на это определенное законодательством право, к участию в аукционе.

А также - возможность любому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

"Победителем земельных торгов становится тот участник, который во время трираундового аукциона предложил наивысшую цену", - пояснили там.

"Все организаторы земельных торгов государственной или коммунальной формы собственности могут уже сегодня обращаться к аккредитованным в системе "Прозорро.Продажи" площадкам для публикации первых земельных аукционов.

Перечень таких площадок всегда доступен на сайте prozorro.sale. Частные владельцы земель также могут выставлять на аукционах свои участки на продажу или для аренды по собственной инициативе", - добавили в Прозорро.Продажи.

"Мы приветствуем полноценное открытие рынка земли. Сама система Прозорро.Продажи технически полностью готова к запуску земельных торгов.

С сегодняшнего дня в государственных и местных органов власти есть все законодательные основания для объявления аукционов по предоставлению в аренду земель сельскохозяйственного назначения и продажи других (не с/х) земель", - заявил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

Продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом запрещен. Такие участки могут сдаваться в аренду или быть приватизированы в соответствии с законом.

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Экономическая правда