Цена Bitcoin приблизилась к историческому рекорду: причина

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Котировки Bitcoin 20 октября приблизились к историческому максимуму и достигли 64 453 доллара.

Об этом говорится в данных Coingecko, Bloomberg.

Прошлый рекорд в 64 804 долларов был установлен 14 апреля. После падения, Bitcoin возобновил рост в начале октября.

Однако на фоне выхода первого связанного с Bitcoin индексного фонда на Нью-Йоркскую биржу, цена актива подскочила. Этот фонд, ProShares Bitcoin Strategy, будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.

ETF, или биржевой инвестфонд - ценные бумаги, которые отслеживают индекс, сектор, ресурс этого. Их можно приобрести на бирже, как и любые другие акции.

Сначала котирования выросли из-за убежденность трейдеров в том, что американский регулятор согласует фьючерсный ETF, однако с выходом его на биржу цены подскочили до рекордных уровней.

ProShares Bitcoin Strategy торгуются под тикером BITO, 19 октября котировки выросли на 4.9% до 41,94 доллара. С доходом в около 1 млрд долларов, BITO стал вторым крупнейшим фондом по результатам первого дня на бирже после фонда BlackRock.

Сам Bitcoin вырос на 2,7% до 64 453 долларов в ходе торгов 20 октября.

Котирования Bitcoin на 20 октября скриншот Coingecko

Напоминаем:

Стоимость биткоина 15 октября впервые за 6 месяцев достигла отметки в 59 892 долларов, приблизившись до рекордного уровня.

Экономическая правда