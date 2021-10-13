Киев разорвал договора с несколькими перевозчиками. Рейсы не выйдут более 230 маршруток

источник: LIGA.net

Киев разорвал договоры на 29-ти автобусных маршрутах общего пользования и убирает с улиц 232 маршрутки, на которые обнаружили поддельные документы.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

Так, 6 октября расторгнуты договоры с двумя перевозчиками на 21 маршруте общего пользования, 12 октября – еще 8 соглашений с нескольким перевозчиками.

Причина – махинации с конкурсной документацией, выявленные в ходе аудиторской проверки Департаментом внутреннего контроля КГГА.

В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация по экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались на совсем другие.

Аудит начали по поручению мэра Киева Виталия Кличко после того, как в июле из-за потери доверия уволили весь предыдущий состав Коммунальной службы перевозок.

Названия перевозчиков и номера маршрутов у Кличко не разглашают, чтобы "не создавать панику".

По словам Усова, город теперь готовится к "бурной реакции" со стороны устраненных перевозчиков.

Власть убеждает, что на маршруты, которые остались без транспорта, направят дополнительные силы коммунального "Киевпастранса", а также других перевозчиков.

Экономическая правда