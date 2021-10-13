Киев разорвал договора с несколькими перевозчиками. Рейсы не выйдут более 230 маршруток
Киев разорвал договоры на 29-ти автобусных маршрутах общего пользования и убирает с улиц 232 маршрутки, на которые обнаружили поддельные документы.
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.
Так, 6 октября расторгнуты договоры с двумя перевозчиками на 21 маршруте общего пользования, 12 октября – еще 8 соглашений с нескольким перевозчиками.
Причина – махинации с конкурсной документацией, выявленные в ходе аудиторской проверки Департаментом внутреннего контроля КГГА.
В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация по экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались на совсем другие.
Аудит начали по поручению мэра Киева Виталия Кличко после того, как в июле из-за потери доверия уволили весь предыдущий состав Коммунальной службы перевозок.
Названия перевозчиков и номера маршрутов у Кличко не разглашают, чтобы "не создавать панику".
По словам Усова, город теперь готовится к "бурной реакции" со стороны устраненных перевозчиков.
Власть убеждает, что на маршруты, которые остались без транспорта, направят дополнительные силы коммунального "Киевпастранса", а также других перевозчиков.
Экономическая правда
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