Кличко распорядился построить магистраль на Осокорках на месте зеленой зоны

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Киевский городской глава Виталий Кличко распорядился построить продолжение проспекта Григоренко в Дарницком районе до административной границы столицы.

Об этом говорится в тексте распоряжения Киевской городской государственной администрации.

"Осуществить в 2021-2025 годах строительство улицы от проспекта Петра Григоренко до границы города Киева в Дарницком районе", – сказано в документе.

Заказчик строительства должен получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и строительную организации.

В 2021-2022 годах запланирована разработка проектной документации, проведение ее экспертизы и оценивание.

Согласно документу, гарантийный срок эксплуатации объекта должен составлять не менее 10 лет.

Финансирование работ по продлению проспекта Григоренко на юг между озерами Тягле и Небреж предусмотрено в бюджете Киева на 2021 год. В этом году на разработку проекта должны выделить 2 миллиона гривень. Общая стоимость строительства предварительно оценена в 100 миллионов гривень.

Дорога будет проходить через территорию, где девелопер Stolitsa Group планирует построить жилой комплекс, который начинал проектировать банк "Аркада" под названием "Патриотика на озерах".

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Местные жители и активисты требует создать на этой территории экопарк.

Напоминаем:

Ранее Киевская городская государственная администрация анонсировала строительство парка у озера Тягле в Дарницком районе по инициативе и проекту общественной организации, созданной двумя неделями ранее.

По проекту новосозданной ОО, вместо 650 гектаров экопарка Осокорки обустроят вдвое меньший парк в санитарной зоне двух предприятий.

Вскоре после этого Министерство юстиции отменило решение "черного" нотариуса о праве постоянного пользования на земельный участок в 74,4 гектара земли возле озера Тягле.

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Экономическая правда