КГГА вдвое уменьшила размер экопарка Осокорки в интересах застройщика – активисты

оо "экопарк осокорки"

Киевская городская государственная администрация анонсировала строительство парка у озера Тяглое в Дарницком районе по инициативе и проекту общественной организации, созданной две недели назад.

Об этом сообщают издание "Хмарочос", пресс-служба КГГА, ОО "Экопарк Осокорки" в Facebook, юрист Георгий Могильный.

По проекту ОО "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки", вместо 650 гектаров экопарка Осокорки обустроят вдвое меньший парк в санитарной зоне двух предприятий.

Данную ОО создали 12 октября 2021 года.

На остальных территориях девелопер Stolitsa Group будет строить жилой комплекс "Патриотика на озерах" обанкротившегося банка "Аркада". Новый план застройки предполагает строительство 25 домов высотой до 27 этажей.

карта-схема Александра Гольцаса

В "Экопарке Осокорки" заявили, что проектом новозарегистрированной ОО "стараются ввести людей в заблуждение". По мнению активистов, действия местных властей вокруг экопарка Осокорки направлены на защиту интересов застройщиков.

По словам юриста Георгия Могильного, за месяц до создания ОО частный нотариус Бутько Марьяна Владимировна зарегистрировала право постоянного пользования на участок размером 74,4 га у озера Тяглое на основании Государственного акта, выданного в феврале 1946 года Исполнительным комитетом Киево-Святошинского районного Совета депутатов трудящихся.

Правопользователем участка стало ООО "Агрофирма зодиак". По данным системы Youcontrol, фирма связана с политиком Виктором Пилипишиным.

Через неделю после перерегистрации участка был подан иск в суд о признании права собственности на землю за новым владельцем.

Ранее ЭП сообщала, что совладелица Stolitsa Group Владислава Молчанова имеет самые устойчивые позиции среди всех застройщиков города благодаря влиянию на депутатов Киевского городского совета.

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Экономическая правда