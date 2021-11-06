СМИ: Ахметов вскоре может купить Идея банк

Олигарх Ринат Ахметов собирается купить Идея Банк польского Getin Holding, заинтересованность которого подтвердила пресс-служба банка ПУМБ, который также принадлежит ему.

Об этом пишет forbes.

Издание отмечает соглашение пока не завершено, однако в ближайшие дни стороны, вероятно, заявят НБУ о намерении нового инвестора купить Идея Банк, сказал Forbes топ-менеджер Нацбанка. О заинтересованности бизнесмена в банке Forbes сообщили два собеседника на финансовом рынке, знакомых с готовящимся соглашением.

В пресс-службе ПУМБ заявили, что структуры Ахметова действительно рассматривают покупку наравне с другими потенциальными покупателями.

Напоминаем:

Ранее ссобщалось, что генеральный менеджер Альфа-Банка Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже.

В конце декабря 2019 года владелец Идея Банка Getin Holding SA и Dragon Capital Томаша Фиалы договорились о продаже банка за 1,37 млрд грн (около $58 млн по курсу на тот момент), но сделка не состоялась.

Идея Банк – один из старейших на украинском рынке. Банк был зарегистрирован в августе 1989 года как банк развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Прикарпатлесбанка. В июне 2007 года банк купила польская финансовая группа Getin Holding S.A.

2020-го владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецки стал фигурантом расследования польских правоохранителей, сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao S.A.

ПУМБ уже имеет опыт слияния с другими игроками: с корпоративным Донгорбанком в 2011 году и розничным Банком Ренессанс Капитал в 2015 году.