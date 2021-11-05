Зеленский подписал закон о 800 миллионах больницам на кислород
Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении дополнительных 800 млн грн из бюджета на обеспечение больниц кислородными станциями.
Об этом говорится на странице законопроекта на сайте ВРУ.
Документом создаются две новые бюджетные программы в бюджете на 2021 год. Первая – по централизованным закупкам кислородных станций и вторая – по субвенции местным бюджетам по их проектированию и установке.
На закупки депутаты выделили дополнительные 650 млн грн, на установление – еще 150 млн грн.
Профинансируют новые программы благодаря дополнительным поступлениям от налога на добавленную стоимость из ввозимых на территорию Украины товаров.
Напоминаем:
Верховная Рада 4 ноября поддержала выделение дополнительных 800 миллионов гривень на установку кислородных станций в больницах.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua