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Зеленский подписал закон о 800 миллионах больницам на кислород

Пятница, 5 ноября 2021, 18:54
 
getty images

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении дополнительных 800 млн грн из бюджета на обеспечение больниц кислородными станциями.

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте ВРУ.

Документом создаются две новые бюджетные программы в бюджете на 2021 год. Первая – по централизованным закупкам кислородных станций и вторая – по субвенции местным бюджетам по их проектированию и установке.

На закупки депутаты выделили дополнительные 650 млн грн, на установление – еще 150 млн грн.

Профинансируют новые программы благодаря дополнительным поступлениям от налога на добавленную стоимость из ввозимых на территорию Украины товаров.

Напоминаем:

Верховная Рада 4 ноября поддержала выделение дополнительных 800 миллионов гривень на установку кислородных станций в больницах.

Экономическая правда

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