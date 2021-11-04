Лікарні отримають додаткові 800 мільйонів на кисневі станції

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Верховна Рада підтримала виділення додаткових 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в лікарнях.

Про це відомо з засідання ВР.

За законопроєкт №5460 проголосували за основу та в цілому. Його підтримали 336 нардепів.

Документом передбачаються зміни до Держбюджету на 2021 рік. Будуть створені дві нові бюджетні програми: щодо централізованих закупівель кисневих станцій та субвенції місцевим бюджетам щодо їхнього проєктування та встановлення.

На закупівлі депутати виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн.

Профінансують нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів.

Кисневі станції – система власної генерації лікарнею кисню з повітря, яка подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів та може забезпечити повну кисневу незалежність лікарні.

Автори законопроєкту зазначають, що, якщо розпочати роботи вже зараз, лікарні можуть отримати кисневі станції за 4-6 місяців.

Економічна правда