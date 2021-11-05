Курс валют на 5 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 – 26,18 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,10 - 26,12 гривни;

Евро – 30,13 – 30,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,08-26,26 гривни. Евро покупают по 30,02 гривни, продают по 30,36 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,13 – 26,21 гривни, евро – 30,10 – 30,23 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 26,19 гривни.

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 – 26,21 гривни.

4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16 – 26,18 гривни.

Экономическая правда