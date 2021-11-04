Киев выпустил облигаций на 300 миллионов

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Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 4 ноября зарегистрировала выпуск внутренних облигаций Киевского горсовета серии "М" на 300 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Номинальная стоимость - 10 тыс грн, погашение облигаций серии "М" запланировано с 25 по 27 сентября 2024 года.

Согласно решению Киевсовета, Киев планирует привлечь 1,1 млрд грн через эмиссию облигаций внутреннего займа тремя выпусками: серия "М" - 300 млн грн, серии "N" и "О" - по 400 млн грн.

Поступления от облигаций пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру.

Напомним:

Сообщалось, что власти Киева планируют осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн - один транш на сумму 300 млн грн и 2 транша на сумму 400 млн грн с единовременным погашением после наступления окончательных сроков погашения траншей в период между 2024 и 2026 годами.