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Киев выпустит муниципальные облигации на 1 миллиард

Вторник, 14 сентября 2021, 15:20
 
фото: кгга

Власти Киева планируют осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн - один транш на сумму 300 млн грн и 2 транша на сумму 400 млн грн с единовременным погашением после наступления окончательных сроков погашения траншей в период между 2024 и 2026 годами.

Об этом сообщает агентство Fitch, присвоило предстоящему выпуску внутренних облигаций города Киева рейтинг "B (EXP)".

Отмечается, что проценты будут выплачиваться ежеквартально, поступления от облигаций пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру.

В Fitch добавили, что рейтинг облигаций Киева находится на одном уровне с его долгосрочным рейтингом дефолта эмитента ("РДЭ"), поскольку облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства города и будут равными по очередности исполнения с его другими приоритетными необеспеченными обязательствами.

Присвоение финального рейтинга будет зависеть от получения окончательной документации.

Экономическая правда

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Киев облигации Fitch

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