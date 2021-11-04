В Украине появится фонд для поддержки кредитования малых аграриев

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Верховная Рада 4 ноября поддержала создание фонда, обеспечивающего кредиты малых и средних аграриев госгарантиями.

Об этом сообщила пресс-служба ВРУ, министр агрополитики Роман Лещенко.

Соответствующий законопроект №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" в целом поддержали 262 нардепа.

Он определяет правовой статус и основы деятельности Фонда, устанавливает порядок определения критериев аграриев и банков, кредиты между которыми могут гарантироваться государством.

Как пояснил министр агрополитики Лещенко, благодаря законопроекту фермеры, обрабатывающие до 500 га, будут иметь гарантии от государства для получения кредитов у финучреждений.

Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.

Решение об образовании Фонда принимает Кабинет Министров, являющийся его учредителем.

Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации и другие юридические лица.

Предполагается, что Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве должен получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию.

Напоминаем:

Верховная Рада еще в феврале приняла за основу законопроект №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Экономическая правда