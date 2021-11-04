В системе "Prozorro.Продажи" в октябре зарегистрировали 300 земельных аукционов

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В октябре в "Prozorro.Продажи" зарегистрировали 306 земельных аукционов: 209 аукционов - по аренде и 97 - по отчуждению земли (земли не с/х назначения государственной и коммунальной собственности).

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Объявленная стоимость этих участков в системе - 155 млн грн. Их общая площадь - 1400 га.

"Наиболее активно хотят сдавать землю в аренду в Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Среди лидеров по отчуждению земельных участков сегодня - Львовщина, Закарпатье, Киевщина, Одесщина, Хмельнитчина", - заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

Он напомнил, что продажа земель с/х назначения государственной и коммунальной собственности запрещена.

"Таких предложений в системе "Prozorro.Продажи" вы не найдете", - заверил он.

"155 млн грн - не финальная сумма. Она может значительно увеличиться, ведь все аукционы происходят исключительно на повышение цены.

Первые земельные торги пройдут уже на следующей неделе. Не по теневым схемам, а открыто, прозрачно и легально", - добавил министр.

Напомним:

Прозорро.Продажи начали проведение торгов по аренде государственной и коммунальной земли сельхозназначения и продажи и аренды земель несельскохозяйственного назначения.

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Экономическая правда