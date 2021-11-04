Все разделы
Укр / Рус

"Доступна ипотека 7%": банки выдали более тысячи кредитов на 888 миллионов

Четверг, 4 ноября 2021, 17:20
 
UNsplash

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки по состоянию на 4 ноября выдали 1027 кредитов на общую сумму 888,04 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 24,14% кредитов выдали на первичном рынке, 75,86% – соответственно на вторичном.

 

Всего в уполномоченные банки поступило 1459 заявок на участие в программе на общую сумму 1271,48 млн грн, из которых 24,64% составляет первичный рынок и 75,36% - вторичный.

Наиболее активными регионами по сравнению с данными 25.10.2021 г. были:

  • г. Киев (32,93%);
  • Киевская обл. (31,71%);
  • Львовская обл. (6,28%);
  • Харьковская обл. (6,24%);
  • Ровенская обл. (3,86%);
  • прочие (18,98%).

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков.

В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Напомним:

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября подписали 1000-й договор.

Читайте также: Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски

Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого вышло

Ипотека не для всех. Кто получит жилье от Зеленского под 5% по новой программе

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ипотека кредиты Минфин банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Доступна ипотека 7%": выдали тысячный кредит 3 ноября 2021, 14:25
Как одним законом можно уничтожить доступную ипотеку в стране? 28 октября 2021, 08:08
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 977 кредитов на 845 миллионов 25 октября 2021, 16:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!