"Доступна ипотека 7%": банки выдали более тысячи кредитов на 888 миллионов

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В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки по состоянию на 4 ноября выдали 1027 кредитов на общую сумму 888,04 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 24,14% кредитов выдали на первичном рынке, 75,86% – соответственно на вторичном.

Всего в уполномоченные банки поступило 1459 заявок на участие в программе на общую сумму 1271,48 млн грн, из которых 24,64% составляет первичный рынок и 75,36% - вторичный.

Наиболее активными регионами по сравнению с данными 25.10.2021 г. были:

г. Киев (32,93%);

Киевская обл. (31,71%);

Львовская обл. (6,28%);

Харьковская обл. (6,24%);

Ровенская обл. (3,86%);

прочие (18,98%).

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков.

В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Напомним:

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября подписали 1000-й договор.

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