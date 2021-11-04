Мировые цены на продовольствие достигли рекорда с 2011 года из-за масла – ООН

Масляная пальма в Малайзии getty images

Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли самого высокого с июля 2011 уровня из-за подорожания растительного масла до исторического рекорда.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Так, общий индекс цен на продовольствие составил 132,2 пункта в октябре 2021 года, что на 3% превышает уровень сентября. Цены растут уже третий месяц.

Индекс цен на зерно в октябре вырос на 3,2% против сентября. В частности, мировые цены на пшеницу продолжили рост и прибавили 5% из-за слабого урожая в крупных странах-экспортерах (Канада, США, Россия). Цены остальных зерновых тоже выросли по отношению к сентябрю.

Цены на растительное масло в октябре выросли на 9,6% – это исторический ценовой рекорд. Уже четвертый месяц дорожает пальмовое масло из-за опасений низкого предложения на фоне нехватки рабочей силы на производствах в Малайзии. Выросли цены также на рапсовое, подсолнечное и соевое масло.

Цены на молочные продукты показали увеличение на 2,6% из-за усиленного мирового спроса на масло, молоко и сухое молоко в попытках производителей увеличить запасы. В противоположность этому почти не изменяются цены на сыр, ведь страны-экспортеры могли обеспечить имеющийся спрос.

Цены на мясную продукцию снижаются уже третий месяц подряд – на 0,7% против сентября. В частности, причина - слабый спрос со стороны Китая.

Индекс цен на сахар снизился на 1,8% по сравнению с сентябрем – котировки уменьшаются впервые за полгода. Причина - уменьшение мирового спроса и перспективы значительного экспорта из Индии и Таиланда, а также ослабление бразильского реала.

В ФАО ухудшили прогноз мирового производства зерновых в 2021 году до 2,793 млрд. тонн, что остается рекордным объемом. При этом прогноз потребления зерновых на маркетинговый год 21/22 превышает предыдущий год на 1,7% и составляет 2,812 млрд. тонн.

Напоминаем:

Мировые цены на продовольствие продолжают расти, в сентябре продукция подорожала на 1,2% по сравнению с августом.

Экономическая правда