Ціни на продовольство у світі знову зростають – ООН

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Світові ціни на продовольство продовжують зростати, у вересні продукція подорожчала на 1,2% проти серпня.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 130 пунктів у вересні 2021 року, що на 1,2% перевищує рівень серпня. Це також показує зростання цін на 32,8% у річному вимірі.

Індекс цін на зерно у вересні зріс на 2% проти серпня. Зокрема, світові ціни на пшеницю продовжили зростання й додали 4%. Це на 41% перевищує торішній рівень і спричинено високим попитом на продукцію.

Також на 3% зросли ціни на кукурудзу (на 38% у річному вимірі) на тлі поліпшених прогнозів врожаю у США та Україні.

Ціни на рослинну олію у вересні зросли на 1,7%, проте на 60% у річному вимірі. Світові ціни на пальмову олію сягаю десятирічних максимумів через потужний попит та брак робочої сили на виробництвах у Малайзії. Також зросли ціни на рапсову олію, а на соняшникову та соєву, навпаки, зменшилися.

Ціни на молочні продукти показали збільшення на 1,5% через посилений світовий попит та сезонний фактор, зокрема подорожчало масло. Ціни на м’ясну продукцію не змінилися.

Індекс цін на цукор дещо зріс на 0,6% у порівнянні з серпнем, або на 53,5% проти цін торік. Повпливала, зокрема, вартість виробництва через високі ціни на етанол у найбільшій країні-експортері цукру – Бразилії. Зростання пом'якшили перспективи виробництва в Індії та Таїланді.

У ФАО прогнозують, що світовий обсяг виробництва зернових у 2021 році сягне історичного рекорду у 2,8 млрд тонн. Попри це, таких обсягів не достатньо, аби задовольнити очікувані потреби в споживанні у маркетинговому сезоні 2021/22 років.

Нагадуємо:

Після двох місяців падіння світових цін на продовольчі товари у серпні вони стрімко зросли внаслідок стрибку цін на цукор, пшеницю та рослинну олію.

Економічна правда