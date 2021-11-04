УЗ повысит железнодорожникам зарплату на 10%
Укрзализныця с 1 декабря повысит железнодорожникам заработную плату на 10%.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на слова председателя правления Александра Камышина.
Он отметил, что повышение тарифных ставок и должностных окладов стало возможным благодаря "положительным операционным и финансовым результатам последних месяцев".
Напоминаем:
Это уже второе повышение зарплат железнодорожников за 2021 год. "Укрзализныця" с июня повысила на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс. грн - уже за июль железнодорожники получат повышенные заработные платы.
30 марта 2021 Укрзализныця и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния общества с 1 июня 2021 увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады тем железнодорожникам, у которых оклады менее 30 тыс. грн.
Экономическая правда
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