Все разделы
Укр / Рус

УЗ повысит железнодорожникам зарплату на 10%

Четверг, 4 ноября 2021, 14:15
 
ua.depositphotos.com

Укрзализныця с 1 декабря повысит железнодорожникам заработную плату на 10%.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на слова председателя правления Александра Камышина.

Он отметил, что повышение тарифных ставок и должностных окладов стало возможным благодаря "положительным операционным и финансовым результатам последних месяцев".

Напоминаем:

Это уже второе повышение зарплат железнодорожников за 2021 год. "Укрзализныця" с июня повысила на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс. грн - уже за июль железнодорожники получат повышенные заработные платы.

30 марта 2021 Укрзализныця и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния общества с 1 июня 2021 увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады тем железнодорожникам, у которых оклады менее 30 тыс. грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ возобновляет курсирование поезда Мукачево – Будапешт 1 ноября 2021, 17:45
УЗ получила первые вагоны от Крюковского завода: как выглядят 1 ноября 2021, 11:55
Аналитики: Кабмин не имел права принимать решение о временном правлении на УЗ 31 октября 2021, 17:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!