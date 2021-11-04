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Регулятор допустил к обращению в Украине акции Nike, Pfizer и PayPal

Четверг, 4 ноября 2021, 14:15
 
unsplash

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов – в частности, таких компаний, как Nike, PepsiCo, Pfizer и PayPal.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Таким образом теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов", - говорится в сообщении.

На заседании 4 ноября этого года Комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

  • NIKE, INC.,
  • MERCK & CO., INC.,
  • PAYPAL HOLDINGS, INC.,
  • NVIDIA CORPORATION,
  • PEPSICO, INC.,
  • PFIZER INC.,
  • QUALCOMM INCORPORATED,
  • THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
  • THE WALT DISNEY COMPANY,
  • STARBUCKS CORPORATION,
  • UNITED PARCEL SERVICE,
  • WALMART INC.

"Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов.

Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения обращения, но и интеграции в международные рынки", - заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

С полным перечнем иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, можно ознакомиться по ссылке.

Напоминаем:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обороту еще 15 международных компаний, среди которых Банк Америки, Google, Amazon и другие.

На украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены в обращение акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Экономическая правда

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акции НКЦБФР

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