Регулятор допустил к обращению в Украине акции Nike, Pfizer и PayPal
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов – в частности, таких компаний, как Nike, PepsiCo, Pfizer и PayPal.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Таким образом теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов", - говорится в сообщении.
На заседании 4 ноября этого года Комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:
- NIKE, INC.,
- MERCK & CO., INC.,
- PAYPAL HOLDINGS, INC.,
- NVIDIA CORPORATION,
- PEPSICO, INC.,
- PFIZER INC.,
- QUALCOMM INCORPORATED,
- THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
- THE WALT DISNEY COMPANY,
- STARBUCKS CORPORATION,
- UNITED PARCEL SERVICE,
- WALMART INC.
"Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов.
Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения обращения, но и интеграции в международные рынки", - заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.
С полным перечнем иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, можно ознакомиться по ссылке.
Напоминаем:
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обороту еще 15 международных компаний, среди которых Банк Америки, Google, Amazon и другие.
На украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены в обращение акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.
Экономическая правда
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