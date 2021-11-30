ФРС США может ускорить сворачивание антикризисной программы выкупа активов

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Сильная экономика США и повышенная инфляция могут стать основанием для прекращения антикризисной программы закупки активов центробанком раньше ожидаемого в следующем году, хотя новый штамм Omicron создает риск для перспектив.

Об этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил во время слушаний банковского комитета Сената, пишет Bloomberg.

"Я считаю, что для нас уместно обсудить на следующей встрече, которая состоится через несколько недель, будет ли целесообразно завершить наши покупки несколькими месяцами раньше.

За эти две недели мы получим больше данных и узнаем больше о новом штамме", - сказал Пауэлл.

В настоящее время ФРС планирует завершить свою программу покупки активов в середине 2022 года в соответствии с планом, объявленным в начале ноября.

Следующая встреча политиков состоится 14-15 декабря, где могут принять решение об ускорении сокращения программы.

"Это заявление вызвало резкую реакцию на финансовых рынках. Акции упали, а кривая доходности казначейства США выровнялась, поскольку инвесторы прогнозируют, что более быстрое прекращение программы может привести к повышению процентных ставок раньше, чем ожидалось", - пишет агентство.

Пауэлл также сказал, что недавний рост количества случаев Covid-19 и появление штамма омикрон создают "опасные риски для занятости и экономической активности, и повышения неопределенности по инфляции".

Напомним:

Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов.

Сокращение объемов скупки активов – это первый шаг к завершению программы агрессивной поддержки экономики и рынков, которую развернула ФРС с начала пандемии в марте 2020 года, отмечает The Wall Street Journal.

С марта 2020 года общая стоимость бумаг в распоряжении ФРС выросла более чем вдвое – до примерно 8 трлн долларов.

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Экономическая правда