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В США заявили о сворачивании массированной "печати" денег

Четверг, 4 ноября 2021, 09:00
 

Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов. 

Об этом говорится в заявлении ФРС.

В ноябре регулятор уменьшит объемы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг на 15 млрд долларов – со 120 до 105 млрд долларов. В декабре ФРС ускорит темпы сокращения программы до 90 млрд долларов.

Регулятор готов корректировать темпы сворачивания программы по необходимости, говорится в сообщении.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Сокращение объемов скупки активов – это первый шаг к завершению программы агрессивной поддержки экономики и рынков, которую развернула ФРС с начала пандемии в марте 2020 года, отмечает The Wall Street Journal. 

С марта 2020 года общая стоимость бумаг в распоряжении ФРС выросла более чем вдвое – до примерно 8 трлн долларов.

Индекс доллара после публикации коммюнике Комитета по операциям на открытом рынке и пресс-конференции Джерома Пауэлла упал в область минимумов предыдущего дня и сдерживается поддержкой 93,80 пунктов.

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ФРС США доллар деньги

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