Калушскую ТЭЦ продали за 800 миллионов: кто выиграл торги

PIXABAY

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Калушскую ТЭЦ за 801 млн грн – победителем торгов стала компания "Констанза".

Об этом свидетельствуют данные аукциона на "Прозорро.Продажи".

При этом стартовая цена была 230 млн грн.

В аукционе приняло участие 7 компаний.

В частности, компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева на аукционе предложила 353,302 млн грн, а "Юнайтед Энерджи", связанная с Коломойским, – предлагала 350 млн грн.

"Констанза" предложила 801 млн, компания "ЮГ ЭНЕРГО СБЫТ" - 800 млн грн.

Как свидетельствуют данные YouControl, ООО "Констанза" зарегистрировано в с. Камышевые Донецкой области в 2015 году (уставный капитал - 140 тыс грн).

Основной вид деятельности – оптовая торговля. Также среди видов деятельности – оптовая торговля химическими продуктами.

Владельцами компании, согласно реестру, являются Сергей Алабаш и Лариса Наклонная.

В качестве связанного с бенефициарными владельцами лица Youcontrol указывает Глотова Вячеслава Александровича – заместителя начальника отдела сопровождения договоров аренды Регионального отделения Фонда госимущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Калушская ТЭЦ - фактически единственный объект генерации в Бурштынском острове/на Западной Украине, не принадлежащий компании ДТЭК.

Покупатель имущественного комплекса госпредприятия "Калушская теплоэлектроцентраль - новая" будет обязан, в частности:

сохранить основной вид деятельности предприятия не менее 5 лет;

погасить долги по заработной плате и перед бюджетом;

погасить просроченную кредиторскую задолженность компании;

недопустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа не менее 6 месяцев.

Напомним:

Фонд госимущества объявил аукцион по приватизации имущественного комплекса госпредприятия "Калушская теплоэлектроцентраль - новая", стартовая цена объекта - 230,16 млн грн.

По состоянию на конец сентября, просроченная кредиторская задолженность предприятия составила 214,06 млн грн, текущая – 230,8 млн грн, в том числе по зарплате – 5,1 млн грн и налогов по ней – 1,2 млн грн.

В мае Кабинет министров утвердил новый устав госпредприятия "Калушская ТЭЦ-Нова", согласно которому функции управления целостным имущественным комплексом ТЭЦ осуществляет правительство.

Экономическая правда