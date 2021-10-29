Фонд госимущества выставил на приватизацию Калушскую ТЭЦ за 230 миллионов
Фонд госимущества объявил, что аукцион по приватизации имущественного комплекса госпредприятия "Калушская теплоэлектроцентраль - новая" состоится 20 ноября, стартовая цена объекта - 230,16 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Проектная электрическая мощность ТЭЦ - 200 МВт.
"Калуска ТЭЦ поставляет электроэнергию на энергорынок Украины. Кроме этого, станция входит в "Бурштынский энергоостров", который синхронизирован с объединенной энергосистемой Европы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что победитель торгов получит главный корпус, бункер угля, ацетилокислородную генераторную, электросеть, ж/д колею и другое имущество госпредприятия.
При этом покупатель имущественного комплекса будет обязан, в частности:
- сохранить основной вид деятельности предприятия не менее 5 лет;
- погасить долги по заработной плате и перед бюджетом;
- погасить просроченную кредиторскую задолженность компании;
- недопустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа не менее 6 месяцев.
Детальнее об объекте по ссылке: bit.ly/31enn2b.
По состоянию на конец сентября, просроченная кредиторская задолженность предприятия составила 214,06 млн грн, текущая – 230,8 млн грн, в том числе по зарплате – 5,1 млн грн и налогов по ней – 1,2 млн грн.
В мае Кабинет министров утвердил новый устав госпредприятия "Калушская ТЭЦ-Нова", согласно которому функции управления целостным имущественным комплексом ТЭЦ осуществляет правительство.
Экономическая правда
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