СОР26: как крупнейшие страны и бизнес будут бороться с глобальным потеплением

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Компании, которые владеют 40% мировых активов, обязались удержать глобальное потепление ниже 1,5 градуса.

Об этом сообщает журналистка Экономической правды Анастасия Загоруйчик с саммита ООН в Глазго.

3 ноября на СОР26 является "днем финансов" – сквозной вопрос всей конференции, ведь на мероприятия по декарбонизации и адаптации странам придется тратить большие суммы.

Риши Сунак, канцлер казначейства Великобритании, в своем выступлении обнародовал новые планы по борьбе с изменением климата. Он заявил, что компании, управляющие 40% глобальных активов, обязались удержать глобальное потепление ниже 1,5 градуса. Они контролируют активы на 130 триллионов долларов.

"Шесть лет тому назад Париж поставил перед собой амбиции. Сегодня в Глазго мы предоставляем инвестиции, необходимые для реализации этой амбиции", – заявил он. Канцлер отметил, что для борьбы с изменением климата необходимо увеличивать государственные инвестиции, но правительствам также необходима помощь частного сектора.

Финансовый альянс Глазго за чистый ноль – глобальная коалиция ведущих финансовых учреждений, стремящихся ускорить декарбонизацию мировой экономики и добиться нулевых выбросов к 2050 году.

Хелен Маунтфорд, вице-президентка по климату и экономике Института мировых ресурсов, прокомментировала важность этой договоренности:

"Альянс показывает признание банками и держателями активов бизнес-обоснования климатических мер. А также – значительные риски инвестирования в загрязняющую окружающую среду высокоуглеродную экономику прошлого".

Также, ранее, богатые страны пообещали привлекать 100 миллиардов долларов в год, чтобы помочь развивающимся странам, бороться с глобальным потеплением и адаптироваться к ним. Но не смогли закрыть свои обязательства до 2020 года. Согласно последней оценке, она не будет достигнута к 2023 году.

Великобритания выделит 100 миллионов фунтов стерлингов для Рабочей группы по доступу к климатическому финансированию, чтобы развивающиеся страны быстрее и легче получали необходимые средства.

На саммите планируется пересмотреть срок достижения цели до 2025 года, отметила в комментарии ЭП заместитель министра окружающей среды Ирина Ставчук.

Ольга Стефанишина, вице-премьерка-министерка по евроинтеграции и глава делегации Украины, рассказала ЭП о планах украинской делегации на саммите.

Так, Украина очертила свои предложения, которые лягут в финальный документ саммита по финансированию со стороны состоятельных стран. Например, что страны с развивающимися экономиками должны иметь доступ к Зеленому климатическому фонду.

Украина во время ратификации Парижского соглашения попала в приложение, где определены только развитые страны. Поэтому мы постоянно боремся за то, чтобы нас не дискриминировали с точки зрения доступа к соответствующим ресурсам.

Также Украина предложила изменить глобальный подход к финансированию, чтобы оно распределялось пропорционально амбициям каждой страны. А именно – вклад каждой страны в климатическую нейтральность и декарбонизацию.

"Украина имеет один из крупнейших НВВ, мы единственная страна с европейского континента вне ЕС, которая начала диалог по зеленому курсу с ЕС. Поэтому мы считаем, что объем финансирования должен зависеть от индивидуальных амбиций каждой страны и вклада каждой страны в достижение климатической нейтральности", – заявила она.

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Анастасия Загоруйчик, ЭП