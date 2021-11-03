Facebook откажется от системы распознавания лиц
Соцсеть Facebook откажется от своей системы распознавания лиц из-за опасений со стороны пользователей и регуляторов стран.
Об этом материнская компания Meta заявила в своем блоге.
Изменения произойдут в ближайшие несколько недель.
Ранее Facebook автоматически извещал пользователей, если фото с ними были опубликованы на платформе, а также предлагали отметки для людей на фото.
Теперь, с остановкой работы системы, Facebook не будет автоматически распознавать лицо на фото, видео или в воспоминаниях. Такую возможность уберут для всех пользователей.
Фотопрофили более миллиарда пользователей, ранее согласившихся на участие в программе, исчезнут из алгоритмов платформы.
В компании говорят, что все еще видят будущее для технологии распознавания лиц, но для других операций. Например, подтверждениі личности для противодействия мошенничеству. Facebook продолжит работать над системой.
Причиной такого решения в компании называют баланс между положительными последствиями использования системы и социальных рисков, "в частности, на фоне четких правил регуляторов".
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Напоминаем:
Компания Facebook годами знала о вреде, который наносят пользователям ее платформы, однако игнорировала это ради прибылей – обличительница даст показания в Сенате США.
Экономическая правда
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