Facebook откажется от системы распознавания лиц

Соцсеть Facebook откажется от своей системы распознавания лиц из-за опасений со стороны пользователей и регуляторов стран.

Об этом материнская компания Meta заявила в своем блоге.

Изменения произойдут в ближайшие несколько недель.

Ранее Facebook автоматически извещал пользователей, если фото с ними были опубликованы на платформе, а также предлагали отметки для людей на фото.

Теперь, с остановкой работы системы, Facebook не будет автоматически распознавать лицо на фото, видео или в воспоминаниях. Такую возможность уберут для всех пользователей.

Фотопрофили более миллиарда пользователей, ранее согласившихся на участие в программе, исчезнут из алгоритмов платформы.

В компании говорят, что все еще видят будущее для технологии распознавания лиц, но для других операций. Например, подтверждениі личности для противодействия мошенничеству. Facebook продолжит работать над системой.

Причиной такого решения в компании называют баланс между положительными последствиями использования системы и социальных рисков, "в частности, на фоне четких правил регуляторов".

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Напоминаем:

Компания Facebook годами знала о вреде, который наносят пользователям ее платформы, однако игнорировала это ради прибылей – обличительница даст показания в Сенате США.

Экономическая правда