Грузинский TBC Bank рассматривает покупку банка в Украине – СМИ

фото: пиреус банк

Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank планирует зайти в Украину и рассматривает возможность покупки украинской "дочки" греческого Piraeus Bank – Пиреус Банка.

Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на источники.

Отмечается, что интерес TBC Bank к Украине изданию подтвердили 4 не связанных между собой собеседника на украинском финансовом рынке.

При этом двое из них сказали, что грузинские банкиры интересуются именно Пиреус Банком.

"Они достаточно давно смотрят в сторону Украины, приценивались к нескольким банкам", - сказал топ-менеджер одной из финансовых госструктур.

"Банк действительно проходит "неспешный due diligence", - подтвердил собеседник в менеджменте Пиреуса на правах анонимности.

В то же время официально прессслужба банка отказалась "комментировать слухи", добавляет Forbes.

"Владельцы Пиреус Банка хотят активизировать процесс продажи", - заявил инвестбанкир, принимавший участие в одной из недавних операций по продаже банка в Украине.

"Сделка по Пиреус Банку пока находится на предварительной стадии и может не состояться, отмечает один из собеседников на банковском рынке. Директор TBC Bank по связям с медиа и инвесторами Золтан Салай не подтвердил и не опроверг интерес к Украине", - добавляет издание.

Инвестбанкир и аналитики, опрошенные Forbes, оценили Пиреус в сумму от 12,5 до 17,4 млн долларов.

"Банк давно выставлен на продажу. Греки сокращают присутствие за рубежом. Пиреус – это не банк-лицензия, а работающий бизнес, хоть и не высокорентабельный", - сказал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Банк был основан в 1994 году под названием "Левада".

"В сентябре 2007 года, в период инвестиционного бума в Украине, греческий Piraeus Bank SA купил 99,6% акций банка за 75,3 млн долл, или за 3,5 капитала", - напоминает Forbes.

По состоянию на 1 октября этого года капитал Пиреус Банка – 671 млн грн. Он занимает 37-е место по активам среди 71 банка в Украине.

"С 2007 года греческие акционеры влили в капитал "Пиреуса" 2,5 млрд грн. За 14 лет он нанес им совокупно 1,9 млрд грн убытка, хотя активы за этот период выросли почти втрое.

Сейчас половину доходов банка приносит корпоративный кредитный портфель, четверть - комиссии, 16% - ОВГЗ", - добавляет издание.

TBC Bank (Tbilisi Business Centre) в отчете за 2020 год называет себя крупнейшей банковской группой в Грузии с долей рынка почти 40% по кредитам и депозитам. Акции банка котируются на Лондонской фондовой бирже, пишет Forbes.

Forbes также называет ключевых акционеров TBC Bank на конец 2020-го с долями 3% и более: Мамука Хазарадзе (8,64%), Бадри Джапаридзе (6%), основавшие банк в 1992 году, Европейский банк реконструкции и развития (5,05%), Dunross&Co (7,42%), JPMorgan Asset Management (4,56%), Allan Gray Investment Management (4,26%), Creation Investments Capital Management (3,22%), Schroder Investment Management (3,12%), BlackRock (3,02%).