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Гривня начала неделю падением

Понедельник, 29 ноября 2021, 09:00
 
фото нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 27,10 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,58 грн (на 26 ноября – 30,34 гривни).

Напоминаем:

26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 – 27,11 гривни.

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

Экономическая правда

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