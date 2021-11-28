Доля лоукостеров достигла 40% в аэропорту “Борисполь”

АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ

Трафик гибридных авиакомпаний и лоукостеров достиг 40% от общего пассажиропотока аэропорта Борисполь на международных регулярных рейсах в 2021 году.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Алексей Дубревский, передает avianews.

Еще в 2017 году их доля составляла 3%, а в докризисный 2019 год — 17%.

Издание сообщает, что по словам Дубревского, это связано со структурными изменениями на всем рынке, поскольку пассажиры стали чаще летать лоукостерами, которые выполняют прямые рейсы, а не классическими авиакомпаниями, которые обеспечивают пересадки в базовом аэропорту.

Дубревский спрогнозировал, что рост доли гибридных авиакомпаний и лоукостеров будет продолжатся. В 2021 году аэропорт Борисполь рассчитывает обслужить 9,5 млн пассажиров, что составит 62% от показателя докризисного 2019 года.

Напоминаем:

В октябре 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 031 111 пассажиров (из них 653 540 – пассажиры регулярных рейсов, 377 571 – нерегулярных).