В октябре пассажиропоток "Борисполя" возобновился на 71% от докризисных показателей

аэропорт борисполь

В октябре 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 031 111 пассажиров (из них 653 540 – пассажиры регулярных рейсов, 377 571 – нерегулярных).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом в октябре 2019 года аэропорт обслужил 1 445 800 пассажиров (из них 1 034 921 – пассажиры регулярных рейсов, 410 912 – нерегулярных).

По сравнению с докризисными показателями октября 2019 пассажиропоток восстановился на 71%.

Сообщается также, что по сравнению с докризисными показателями, количество пассажиров восстановилось на 61%.

За десять месяцев 2021 года из аэропорта отправились в путешествие 8 008 050 пассажиров.

За аналогичный период 2019 года из аэропорта вылетели и вернулись 13 069 300 пассажиров", - говорится в сообщении.

В десятку направлений с самым большим пассажиропотоком вошли: Анталия, Шарм-Эш-Шейх, Хургада, Стамбул, Амстердам, Дубай, Тель-Авив, Барселона, Анкара и Вена.

За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль аэропорта составила 189 млн грн – это на 422 млн грн больше плановых показателей предприятия и на 1,04 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года.

Экономическая правда