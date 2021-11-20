Обновилась Web-версия Telegram
Мессенджер Telegram обновил свою Web Z до альфа версии 1.22.
Об этом говориться в сообщении мессенджера
Ключевые изменения:
- Пересылаемые сообщения теперь можно отправлять как запланированные.
- Группы, которые у вас общие с другим пользователем, теперь перечислены в их профиле.
- Добавлен предварительный просмотр текста и изображений для URL-адреса WebZ.
Также уведомления больше не отображаются, когда приложение находится на переднем плане и произошли различные улучшения пользовательского интерфейса.
Кроме того был ряд исправлений в работе мессенджера такие как: открытие непрочитанных комментариев к сообщениям, уведомления, открывающие браузер вместо установленного приложения.
Напоминаем:
Telegram тестирует функцию встроенной рекламы в каналах с большим количеством подписчиков. Вскоре появится платная подписка, при оформлении которой можно будет отключить рекламные объявления.
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