В ДТЭК отреагировали на обвинения Зеленского в шантаже

В энергетическом холдинге ДТЭК считают, что обвинения в их адрес со стороны президента Владимира Зеленского в шантаже власти угрозами энергетического кризиса или отключения отопления безосновательны.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Заявления, прозвучавшие сегодня из уст высшего руководства государства, ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные", – говорится в реакции компании.

В ДТЭК говорят, что "нашли дефицитное на мировых рынках топливо и помогли государственной генерации", а также добыли в этом году "рекордные объемы" природного газа – 2 млрд м3.

"ДТЭК всегда помогает государству и во время беспрецедентного мирового кризиса также нуждается в поддержке. Вместо этого мы сталкиваемся с постоянным давлением, надуманными обвинениями и дискриминацией", – отмечают в компании.

В энергохолдинге Рината Ахметова напомнили, что государство должно им за произведенную "зеленую" электроэнергию более 15 млрд грн.

"Несмотря на это, ДТЭК продолжает гарантировать стабильную работу энергосистемы и обеспечивать энергетическую независимость государства", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский говорит, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота на 1-2 декабря в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.

Он также косвенно обвинил Ахметова в том, что его компании шантажируют власть угрозами энергетического кризиса или отключения отопления.

Евробонды "ДТЭК Энерго" обвалились на 13,3% после заявления президента Зеленского относительно причастности Рината Ахметова к возможному государственному перевороту.