В ДТЭК отреагировали на обвинения Зеленского в шантаже
В энергетическом холдинге ДТЭК считают, что обвинения в их адрес со стороны президента Владимира Зеленского в шантаже власти угрозами энергетического кризиса или отключения отопления безосновательны.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Заявления, прозвучавшие сегодня из уст высшего руководства государства, ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные", – говорится в реакции компании.
В ДТЭК говорят, что "нашли дефицитное на мировых рынках топливо и помогли государственной генерации", а также добыли в этом году "рекордные объемы" природного газа – 2 млрд м3.
"ДТЭК всегда помогает государству и во время беспрецедентного мирового кризиса также нуждается в поддержке. Вместо этого мы сталкиваемся с постоянным давлением, надуманными обвинениями и дискриминацией", – отмечают в компании.
В энергохолдинге Рината Ахметова напомнили, что государство должно им за произведенную "зеленую" электроэнергию более 15 млрд грн.
"Несмотря на это, ДТЭК продолжает гарантировать стабильную работу энергосистемы и обеспечивать энергетическую независимость государства", – говорится в сообщении.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский говорит, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота на 1-2 декабря в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.
Он также косвенно обвинил Ахметова в том, что его компании шантажируют власть угрозами энергетического кризиса или отключения отопления.
Евробонды "ДТЭК Энерго" обвалились на 13,3% после заявления президента Зеленского относительно причастности Рината Ахметова к возможному государственному перевороту.
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