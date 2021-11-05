Транзит российского газа через Украину упал на 20%

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В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,63 миллиарда кубометров, что на 623 миллиона кубометров ниже по сравнению с показателями сентября.

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС".

Транзитные объемы в Словакию увеличились на 6% – до 2,12 млрд кубометров по сравнению с сентябрем 2021 года. Поставки газа в Словакию составили 80% от общего объема транзита.

Также "Оператор ГТС Украины" протранспортировал 342 млн. кубометров газа в Польшу (+3% по сравнению с сентябрем) и 176 млн. кубометров (-9%) в Молдову. Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превышали забронированных годовых мощностей.

По результатам бронирования мощностей украинской ГТС на платформах RBP и GSA, на октябрь 2021 года "Газпром" не только не бронировал дополнительные транзитные мощности, но и существенно снизил использование забронированных годовых мощностей.

Заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября.

В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн. кубометров. Это ниже минимального объема согласно действующему транзитному соглашению.

Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 составил 35,3 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 млн кубометров.

Всего в Словакию поступило 22,43 млрд кубометров газа, в Венгрию – 6,8 млрд кубометров, в Польшу – 3,23 млрд кубометров, в Молдову – 2,44 млрд кубометров и в Румынию – 0,39 млрд кубометров.

Экономическая правда