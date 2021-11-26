Минэнерго утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год: что он предусматривает

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Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год: он, в частности, предусматривает увеличение производства электрической энергии на 2,5% – до 161 миллиарда кВтч.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Новый прогнозный баланс на 2022 год предполагает увеличение производства электрической энергии на 2,5% – до 161 миллиарда кВтч", – сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

При этом, 52% электроэнергии в стране должна произвести атомная генерация – почти 84 млрд кВтч.

"В январе-феврале 2022 года нагрузка на АЭС вырастет почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", – добавили в ведомстве.

В то же время, объем возобновляемой энергетики в прогнозном балансе на 2022 год также увеличили на 21% по сравнению с 2021 годом - он составит до 15 млрд кВтч.

При этом тепловые электростанции в 2022 году должны произвести 42 млрд кВтч, ТЭЦ и когенерация – 9,8 млрд кВтч, ГЭС и ГАЭС – суммарно 8,6 млрд кВтч.

"На сегодняшний день основную нагрузку в энергосистеме Украины несет атомная генерация. По состоянию на 26 ноября из 15 атомных энергоблоков работают 13, которые несут нагрузку около 12 тыс МВт.

Тепловая генерация снабжена необходимым энергоресурсом для балансировки энергосистемы", - говорят в Минэнерго.

"Уголь поставляется ритмично. Объем поставок в течение ноября должен составить около 1,8 млн. тонн угля, из которых более 1,5 млн. тонн – уголь собственной добычи, а около 300 тыс. тонн – импортированный", - добавил Власенко.

Напомним:

Потребление электроэнергии в Украине (нетто, без учета потерь в сетях) за январь-сентябрь 2021 года составило 92,2 млрд кВт∙ч – это на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года (86,2 млрд кВт∙ч).

Экономическая правда