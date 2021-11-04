Потребление электроэнергии в Украине с начала года выросло на 7%

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Потребление электроэнергии в Украине (нетто, без учета потерь в сетях) за январь-сентябрь 2021 года составило 92,2 млрд кВт∙ч – это на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года (86,2 млрд кВт∙ч).

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Среди причин этого в НЭК назвали отсутствие в 2021 году строгих карантинных мер по противодействию распространению COVID-19 – как следствие рост потребление зафиксировали во все месяцы, но больше всего в марте и апреле – на 11,6% и 12,4% соответственно.

"Кроме этого, в июле 2021 года наблюдалась более жаркая погода, чем в июле 2020 года (23,7°С против 21,9°С), что привело к увеличению потребления на 7,2%", - добавляют в компании.

За 9 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свое потребление увеличили все группы потребителей, кроме агропредприятий (-5,9%).

При этом больше всего возросло потребление у группы непромышленных потребителей (малый и средний бизнес) - на 18,1%, строительства - на 15% и транспорта - на 9,4%, что связано с отсутствием строгих карантинных ограничений.

В то же время потребление электроэнергии населением увеличилось на 5,6%, а промышленностью – на 6,7%.

Отмечается, что все отрасли индустрии нарастили свое потребление. Больше всего – производители строительных материалов – на 17,1% и машиностроители – на 14,1%.

"Кроме этого стоит отметить значительный рост потребления металлургической и химическо-нефтехимической отраслями (+6,5% и +7,1% соответственно)", - добавляет "Укрэнерго".

Компания также отмечает, что в структуре потребления электроэнергии за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло значительное уменьшение доли населения (с 30,9% до 30,5%) и одновременное увеличение группы непромышленных потребителей (с 6,1 % до 6,7%).

Это объясняют отсутствием карантина в этом году.

Экономическая правда