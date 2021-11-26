Танкер Delfi, который 9 месяцев пролежал на одесском пляже, продадут как металлолом

фото: мининфраструктуры

Администрация морских портов Украины (АМПУ) продаст затонувший в 2019 году у побережья Одессы корпус танкера Delfi на металлолом.

Об этом и.о. руководителя АМПУ Александр Голодницкий сообщил в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, судно окончательно стало государственной собственностью и будет продано для компенсации ущерба АМПУ и уплаты штрафов.

"Решение суда первой инстанции наконец оказалось последним, поскольку была нарушена процедура апелляции.

Поэтому решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу. Мы сейчас представляем проект распоряжения, чтобы зафиксировать, что судно в сфере управления Министерства инфраструктуры. А дальше либо ГП "МТП "Черноморск", либо АМПУ будут заниматься последующей продажей корпуса, скорее всего, как лом", - рассказал Голодницкий.

"От формального владельца судна, компании Mister Drake PC, суд требует компенсировать ущерб АМПУ от проведения аварийно-спасательных работ – около 2,7 миллиона гривен.

Также речь идет о необходимости выплатить около 16 тысяч долларов штрафа за разлив нефтепродуктов и загрязняющих веществ из судна", - пишет издание.

Голодницкий признает – неизвестно, будут ли выплачены эти средства.

Согласно расследованию британских журналистов, юридический владелец судна даже не имеет уставного капитала.

Напомним:

Хозсуд Одесской области взыскал с компании-судовладельца грузового танкера "Delfi" более 16 тыс долл нанесенного государству ущерба вследствие загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами во время аварийного происшествия с танкером.

Хозсуд Одесской области полностью удовлетворил исковые требования Кабмина к компании Mister Drake PC и признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик "Delfi".

22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

10 сентября 2020 года судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года, забрали с пляжа.

3 сентября по иску АМПУ на танкер наложили арест.