С судовладельца танкера "Delfi" взыскали 16 тысяч долларов

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Хозсуд Одесской области взыскал с компании-судовладельца грузового танкера "Delfi" более 16 тыс долл нанесенного государству ущерба вследствие загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами во время аварийного происшествия с танкером.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что суд удовлетворен исковым требованиям Приморской окружной прокуратуры г. Одессы.

"Прокуроры установили, что в ноябре 2019 года "Delfi", находясь в Черном море в акватории порта "Южный", в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин".

Из-за утечки нефтепродуктов была загрязнена акватория Черного моря", - говорится в сообщении.

Напомним:

Хозсуд Одесской области полностью удовлетворил исковые требования Кабмина к компании Mister Drake PC и признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик "Delfi".

22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

10 сентября 2020 года судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года, забрали с пляжа.

3 сентября по иску АМПУ на танкер наложили арест.

19 января 2021 государство Украина в лице Кабмина подала иск в суд о признании права собственности на танкер.

Экономическая правда