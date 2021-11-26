"Заставьте Amazon платить": в 20 странах протестуют в "Черную пятницу"
Сотрудники Amazon из 20 стран мира бастуют в "Черную пятницу" с требованием улучшения условий труда.
Об этом сообщает Business Insider.
Протесты проходят в рамках инициативы "Make Amazon Pay", или "Заставьте Amazon платить" в коалиции с 70 международными профсоюзами и организациями. Среди них – Greenpeace, Oxfam и Amazon Workers International.
Ожидается, что в мероприятии 26 ноября примут участие работники из сфер "от нефтеперерабатывающих заводов, фабрик, складов, центров обработки данных и корпоративных офисов".
"Пандемия показала, как Amazon ставит прибыль впереди работников, общества и нашей планеты… Amazon берет слишком многое и отдает слишком мало. Пора заставить Amazon платить", – написал Make Amazon Pay в своих требованиях.
Протесты происходят на фоне роста несогласия сотрудников компании с условиями труда, в частности, из-за длительного рабочего дня, низкой оплаты труда и сложных систем оценки эффективности.
Требования к Amazon включают в себя повышение зарплат, лучшую безопасность работы и "приостановку жесткого режима производительности и наблюдения, который Amazon использовал, чтобы давить на работников".
В компании заявляют, что инвестирует "значительные средства" в отдельные цели, заявленные протестующими, например климатические требования.
Напоминаем:
"Make Amazon Pay" основана в 2020 году и была спровоцирована условиями труда на складах компании на фоне пандемии COVID-19.
В прошлом году протесты в "Черную пятницу" охватили 15 стран. Организаторы заявляли, что за время пандемии Amazon приумножила свои доходы и стала триллионной корпорацией.
Условия работы работников складов компании не улучшились: они работали в режиме повышенной нагрузки без поднятия заработной платы.
За время пандемии основатель Amazon Джефф Безос приобрел состояние более чем в 100 млрд долларов и стал самым богатым человеком мира. Впоследствии его "сбросил" основатель Tesla Илон Маск с состоянием более чем в 300 млрд долларов, хотя сам Безос нарастил состояние до 200 млрд долларов.
Экономическая правда
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