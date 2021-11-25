"Нафтогаз" отрицает заявление местных властей относительно "льготного" газа

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"Нафтогаз" заявил, что полностью выполняет обязательства по поставке газа "на места" по льготной цене.

Такое заявление НАК опубликовал на своем сайте.

По меморандуму "Нафтогаз" должен обеспечить цену газа в 7,4 грн за кубометр для нужд населения и 13,7 грн – для бюджетных учреждений. Также "Нафтогаз" предусмотрел рассрочку платежа на 45 дней для расчетов за газ для населения.

Однако компания заявила, что для того, чтобы теплокоммунэнерго могли полностью рассчитаться за потребленный газ перед НАКом, местные власти должны выполнять свою сторону меморандума.

А именно, определить и предоставить компенсацию разницы в тарифах из местного бюджета для предприятий ТКЭ и привести тарифы на тепло и горячую воду для бюджетных организаций к тарифу 13,7 грн. А тарифы для коммерческих компаний сделать рыночными.

Объемы газа, которые "Нафтогаз" направляет ТКЭ и газопоставщикам по цене 7,4 грн для покрытия потребностей населения, соответствуют объемам собственной добычи газа компанией, рассказали в НАКе.

Напоминаем:

Ассоциация городов Украины сообщила, что "Нафтогаз" отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения и просит вмешаться правительство.

Там заявили, что НАК самостоятельно определил объемы поставок такого "льготного" природного газа. В то же время, в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно, заявили в Ассоциации.

Экономическая правда