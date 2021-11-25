Закрытие межбанка: гривня продолжила слабеть

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25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;

Евро – 30,34 – 30,36 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,91-27,15 гривни. Евро покупают за 30,10 грн, продают за 30,46 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,02 – 27,12 гривни, евро – 30,27 – 30,42 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 25 ноября на уровне 26,93 гривни.

25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 – 27,00 гривни.

Экономическая правда