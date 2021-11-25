Закрытие межбанка: гривня продолжила слабеть
25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;
Евро – 30,34 – 30,36 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,91-27,15 гривни. Евро покупают за 30,10 грн, продают за 30,46 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,02 – 27,12 гривни, евро – 30,27 – 30,42 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 25 ноября на уровне 26,93 гривни.
25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 – 27,00 гривни.
Экономическая правда
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