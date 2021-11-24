Курс гривні наближається до 27 за долар
Середа, 24 листопада 2021, 19:35
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 25 листопада на рівні 26,93 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,17 грн (на 24 листопада – 30,24 гривні).
Нагадуємо:
24 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 – 26,94 гривні.
24 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,00 гривні.
Економічна правда
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