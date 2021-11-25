НБУ обнародует отчет о соблюдении требований финмониторинга во время налоговой амнистии
По итогам проведения налоговой амнистии в Украине Национальный банк подготовит и обнародует специальный отчет, в котором проанализирует, соблюдали ли банки правила финансового мониторинга по средствам, которые амнистировались украинцами.
Об этом говорится в обнародованном Меморандуме с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике.
Соответствующий отчет будет касаться банков, участвующих в налоговой амнистии и включать выборочную выборку бенефициаров.
"Что касается добровольного налогового декларирования, мы обеспечим, чтобы эта программа полностью соответствовала законодательству в сфере противодействия отмыванию средств и борьбе с коррупцией, а риск злоупотреблений и отмывания денег был существенно снижен", – говорится в документе.
Отметим, что требования банков по финансовому мониторингу средств в ходе налоговой амнистии называли одним из ключевых препятствий кампании добровольного декларирования доходов.
Наличные средства, которые украинские налогоплательщики хотят легализовать в рамках амнистии, необходимо положить на специальный банковский счет.
Закон об амнистии не освобождал такие средства от финансового мониторинга, в частности, на предмет отмывания доходов, причастности к терроризму или торговле оружием и людьми.
Больше о налоговой амнистии читайте в статье: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов
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Напоминаем:
С 1 сентября стартовала налоговая амнистия, добровольное декларирование доходов продлится год.
Налоговая амнистия позволит гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, открыть свои настоящие состояние и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.
Также лица должны будут уплатить единовременный сбор: 5% по активам, размещенным на счетах украинских банков; 9% для размещенных за границей; 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.
Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными чиновниками или народными депутатами.
Ярослав Винокуров, ЭП
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