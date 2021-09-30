"Налоговая няня" Гетманцев, финмониторинг и зарплаты в конвертах: главное с круглого стола о налоговой амнистии

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С 1 сентября стартовала налоговая амнистия, но пока к ней слишком много вопросов. Экономическая правда отвечает на них словам создателей амнистии.

В течение одного года, до 1 сентября 2022 года, украинцы смогут открыто заявить государству о своих реальных доходах, в частности о том, из которых никогда раньше не уплачивались налоги.

Цена легализации состояния почти символическая - 5% для активов, находящихся на территории Украины и 7% для активов за рубежом. Это существенная экономия, если сравнивать с обычными ставками налогов на доход - 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Но пока слишком много вопросов: и о криптовалюте, и о финмониторинге, и о количестве тех, кто уже успешно прошел этот путь.

На эти вопросы создатели амнистии ответили во время круглого стола 29 сентября. Главное из круглого стола - в видео.

Полная трансляция мероприятия - по ссылке.

Экономическая правда