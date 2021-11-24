Турецкая лира снова рекордно обрушилась из-за комментариев Эрдогана

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Турецкая лира упала на 15% после того, как президент Турции Тайип Эрдоган поддержал ослабление монетарной политики страны центробанком.

Об этом сообщает Reuters.

Лира рухнула в курс в 13,45 за доллар до рекордно низкого уровня со времен кризиса 2018 года. За год валюта Турции обесценилась на 42%. Только за последнюю неделю курс упал на 22%. Курс также свалился до 14,42 лиры за евро.

Причиной стало решение центрального банка Турции по поводу ослабления ставки центральным банком на 100 б.п. до 15% 18 ноября. Такое решение публично поддержал президент страны Тайип Эрдоган. Центробанк продолжает сигнализировать о снижении ставки в декабре.

Эрдоган неоднократно оказывал давление на центральный банк Турции по поводу ослабления монетарной политики, несмотря на высокую инфляцию. За это он сталкивается с критикой экономистов и оппозиционных политиков, ведь инфляция в стране составляет 20%.

В то же время, президент в таких условиях хочет низкими ставками поддержать экспорт, инвестиции и рабочие места.

Из-за несогласия чиновников с таким вектором в турецком центробанке постоянно происходят переназначения, и только за год Эрдоган менял голову регулятора трижды. В конечном счете действующий глава центробанка Шахап Кавджиоглу не является сторонником борьбы с инфляцией повышением учетной ставки.

После последней смены в руководстве центробанка лира упала на 11%.

Экономическая правда