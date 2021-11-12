Зеленский подписал закон об энергоэффективности

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Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об энергетической эффективности", принятый парламентом 21 октября 2021 года.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

Основная цель закона – создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики.

Закон закладывает фундамент для финансирования государственных программ энергоэффективности. Так, заключительными положениями закона отмечено:

ежегодно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете на соответствующий год расходы на программы по повышению энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета; поручение правительству разработать и утвердить государственные целевые программы энергетической модернизации жилищного фонда, предприятий-производителей тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.

"Таким образом это будет способствовать решению вопроса финансирования государственных программ энергоэффективности. Ведь недопустимо лишать потребителей возможности получить поддержку, чтобы утеплить дома и экономить на коммунальных счетах", - прокомментировал глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.

Госэнергоэффективности уже разработан проект решения по продлению Государственной программы энергоэффективности до 2027 года. Соответствующий проект постановления внесен в правительство.

Программа предусматривает расширенный спектр мероприятий, а именно поддержку повышения энергоэффективности не только частных домохозяйств, но систем централизованного снабжения тепловой энергии, питьевой воды и водоотведения. Это позволит уменьшить использование электроэнергии и тепловой энергии, а также ежегодные потери питьевой воды.

Закон также устраняет технические преграды, которые затрудняли заключение ЭСКО-договоров, и придает полноценный характер развитию энергосервиса. Этот механизм вовлекает частные инвестиции в модернизацию бюджетных учреждений. Средняя годовая экономия по реализуемым ЭСКО-проектам составляет 35%.

Экономическая правда