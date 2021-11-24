Закон о Фонде частичного гарантирования кредитов фермерам вступил в силу

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Вступил в силу закон "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" № 1865-IX (законопроект 3205-2), который, по словам Минагрополитики, позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн.

Документ, подписанный президентом 19 ноября, накануне был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Фонд будет предоставлять гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.

При этом основное условие – в собственности и/или пользовании аграриев должно быть не более 500 га земли, и они должны специализироваться на первичном производстве сельскохозяйственной продукции.

Министр агрополитики Роман Лещенко добавил, что Фонд будет предлагать портфельные гарантии, которые банки будут использовать как часть основного залога.

"Эти гарантии будут предоставляться только по кредитам, предоставленным финансовыми учреждениями, заключившими договор о сотрудничестве с Фондом и соответствующим критериям приемлемости, утвержденным Советом Фонда", - пояснил он.

Глава Минагрополитики также отметил, что уставный капитал будет формироваться за счет средств госбюджета (около 1,5 млрд грн) и донорской помощи международным партнерам.

"В общей сложности он будет составлять около 3 млрд грн. А его деятельность позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн", - добавил министр.

Также, по его словам, есть подтверждение от ЕС на выделение гранта в размере 50 млн евро на пополнение уставного капитала Фонда.

Лещенко напомнил, что это уже подтвердил и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Напомним:

Верховная Рада 4 ноября поддержала создание фонда, обеспечивающего кредиты малых и средних аграриев госгарантиями.

В ЕС готовы поддержать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн, уставный капитал Фонда составит 3 млрд грн, говорят в Минагро.

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Экономическая правда