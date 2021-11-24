Высвобождение запасов нефти не сработало, цены пошли вверх

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Цены на нефтяные фьючерсы 24 ноября выросли, несмотря на заявление США об высвобождении части резервов нефти.

Об этом сообщает Reuters, Investing.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 82,44 доллара за баррель в 10:30 по Киеву. В то же время, днем ранее, 23 ноября, котировки держались на уровне 79 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли до 78,70 долларов за баррель после роста на 2,3% за предыдущий день.

Причиной называют разочарование инвесторов малым объемом совместного высвобождения резерва нефти США и других стран. Кроме того, усилия стран-потребителей нефти вызвали опасения, что ОПЕК может замедлить темпы роста добычи ресурса.

Встреча стран-экспортеров нефти состоится 2 декабря.

Аналитики утверждают, что высвобождение нефти произошло в недостаточных объемах и, вероятно, окажет непродолжительный эффект на цены. По словам аналитиков Goldman Sachs, дополнительное предложение будет составлять от 70 до 80 миллионов баррелей нефти.

В то же время, министр энергетики ОАЭ заявил, что не видит логики в увеличении поставок нефти на мировые рынки, ведь показатели указывают на избыток предложения в первом квартале следующего года.

Напоминаем:

США высвободят 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва для уменьшения котировок на рынке.

Такой шаг был скоординирован с другими странами, которые также высвободят часть резервов нефти вместе с США. Речь идет о Китае, Индии, Южной Корее, Японии и Британии.

Причиной такого решения отказ стран ОПЕК+ наращивать добычу нефти. В результате на рынке образуется дефицит, ведь предложение нефти не успевает по спросу на фоне восстановления экономики мира. Это, в свою очередь, влечет за собой рост цен на нее и ускорение инфляции.

Экономическая правда