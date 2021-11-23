Украинцы-основатели Grammarly стали долларовыми миллиардерами – Forbes

grammarly

Двое из сооснователей Grammarly – Максим Литвин и Алексей Шевченко – стали долларовыми миллиардерами благодаря тому, что компания привлекла раунд финансирования в 200 млн долларов, а ее капитализация выросла до 13 млрд долл.

Об этом пишет Forbes USA.

"Раунд инвестиций на 200 млн долларов не просто катапультировал стоимость компании до 13 млрд долларов, но и сделал миллиардерами 2 ее основателей - Максима Литвина и Алексея Шевченко.

Состояние предпринимателей, запустивших сервис проверки грамматики, основанное на технологиях искусственного интеллекта в 2009 году с помощью программиста Дмитрия Лидера, теперь оценивается по меньшей мере по 4 млрд долларов у каждого", - пишет издание на базе своих оценок.

По данным Pitchbook, около 22% акций Grammarly принадлежат инвесторам, участвовавшим в двух раундах финансирования в 2019 и 2021 годах.

В то же время Дмитрий Лидер, третий сооснователь, владеет долей лишь в 1%, сообщил ранее представитель компании изданию Forbes Украина.

"Таким образом, у Литвина и Шевченко есть примерно по 35% акционерного капитала Grammarly. Источник, знакомый с бизнесом, подтвердил эти цифры", - добавляет издание.

В то же время Grammarly отрицает оценки Forbes, но "не предоставил никаких доказательств" о других показателях своих сооснователей.

"Grammarly является частной компанией и не разглашает раздел собственности или цифры", - заявила в письме руководитель отдела коммуникаций компании Сенко Хаджимуратович.

У Grammarly есть офисы в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве, добавляет издание.

"Позже после запуска стартапа Литвин и Шевченко переехали в США и Канаду соответственно, чтобы получить степень MBA в Университете Вандербильта и Университете Торонто. Похоже, что один из них или оба до сих пор живут в Ванкувере, и неясно, получили ли они гражданство США или Канады", – пишет Forbes.

Напомним:

Накануне Grammarly привлекла раунд финансирования в 200 млн долларов, в результате чего капитализация выросла до 13 млрд долларов.

Grammarly – частная компания, и во время последнего раунда в 2019 году ее оценка составила 1 млрд. долларов. Два года спустя стоимость выросла в 13 раз. Финансирование в 200 млн долларов является самым большим раундом в истории компании.

Среди тех, кто инвестировал в компанию в 2021 году – инвестиционные компании Baillie Gifford и BlackRock Inc.

В дальнейшем Grammarly планирует увеличивать привлечение благодаря партнерским программам с другими компаниями, например Samsung. Также стартап будет инвестировать в версию разработчиков, которая позволяет встроить сервисы Grammarly в собственные приложения.

Стартап Grammarly в 2009 году создали трое киевлян: Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Сначала Шевченко и Литвин хотели разработать онлайн-сервис, который проверял бы произведения и рефераты студентов на плагиат. Сейчас это онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

Услуги компании пользуются Zoom, Cisco Systems, Dell Technologies и другие.

Читайте больше: Миллиард долларов за стартап из Киева: как Grammarly стал "единорогом" и почему он не продается

Экономическая правда