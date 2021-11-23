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Промпроизводство в Украине возобновило рост

Вторник, 23 ноября 2021, 16:42
 
getty images

Промышленное производство в Украине возобновило рост после сентября, в годовом исчислении выросло на 2,2%.

Об этом сообщает Госстат.

В октябре сезонно скорректированный индекс промпроизводства составил 101,9% против сентября, то есть производство выросло на 1,9%.

За 10 месяцев 2021 года промпроизводство выросло на 1,4% в годовом исчислении.

 
госстат

В частности, это произошло благодаря добывающей промышленности и разработке карьеров (+1,1%), а также перерабатывающей отрасли (+1,5%). Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросла на 1,7% за 10 месяцев.

В сентябре в годовом исчислении добывающая промышленность выросла на 0,6%, в то же время добыча угля упала на 4,6%. 

Перерабатывающая промышленность выросла на 0,4%: с одной стороны, значительно упало текстильное производство (9,2%) и химических веществ (13,6%), а с другой – производство кокса и продуктов нефтепереработки прибавило 15,6%.

Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха сократились на 1,7%.

Напоминаем:

Промышленное производство в Украине впервые с марта показало падение в сентябре – на 0,9% в годовом исчислении.

Промышленное производство в Украине в августе выросло на 0,6% в годовом исчислении, скорректированное на эффект календарных дней значение составило 0,2%.

Экономическая правда

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промпроизводство экономика

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