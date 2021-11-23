От приватизации 30 спиртзаводов госбюджет получил более 1 миллиарда

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С октября 2020 года на онлайн-аукционах приватизировано 30 спиртовых предприятий на общую сумму более 1,7 млрд. грн, из них 1,05 млрд грн заплатили в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Facebook.

Еще 37 млн грн поступили в качестве пени и гарантийных взносов за отказ от результатов аукциона.

"Сегодня с уверенностью можем сказать, что демонополизация спиртовой отрасли в Украине состоялась! На прозрачных аукционах приватизировано 30 спиртовых предприятий на сумму свыше 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн из которых уже уплачено инвесторами в государственный бюджет", - заявил замглавы ФГИ Тарас Елейко.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время должны состояться следующие 3 аукциона по приватизации спиртовых активов - Узловского МПД, Тростянецкого и Уладовского заводов.

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Экономическая правда